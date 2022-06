Kā pareizi un droši atgriezties pie stūres pēc ilgāka pārtraukuma

Pauzei auto vadīšanas pieredzē var būt dažādi iemesli. Nereti jaunajiem šoferiem tieši uzreiz pēc autovadītāja apliecības saņemšanas ilgu laiku nav iespējas un vajadzības vadīt auto. Citkārt autovadīšanas pauze veidojos, jo persona atrodas ārzemēs, izmanto sabiedrisko transportu vai uz darbu ved citi cilvēki. Atsevišķos gadījumos atteikšanās no braukšanas pie stūres ir saistīta ar zemu pašapziņu un pārliecību par savām spējām. Atkārtoti iekāpt vadītāja lomā var mudināt, piemēram, ģimenes stāvokļa maiņa, šķiršanās no partnera, kurš vadīja automašīnu, vai pat partnera nāve. Daži cilvēki atgriežas pie stūres pēc ilgstošas ārstēšanās vai hospitalizācijas, vai arī viņi ir pārvarējuši bailes no ceļu satiksmes negadījuma. Tāpat arī pandēmija un ar to saistītā pāriešana uz attālinātu darbu daudziem cilvēkiem lika uz ilgāku laiku atteikties no braukšanas pie auto stūres.