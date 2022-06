Faktomāts ⟩ Vai Šolca vectēvs bija SS virsnieks un nogalināja ebrejus?

Šolci, protams, piedalījās Otrajā pasaules karā, bet viņi nebija Vācijas premjerministra senči

Tā autori dod mājienu par līdzīgiem sejas vaibstiem, kā arī kopīgu uzvārdu. No pirmā acu uzmetiena var šķist, ka kanclera vectēvs patiešām cīnījās pret PSRS. Tomēr ar to līdzības beidzas. Fotoattēlā pa kreisi ir Frics fon Šolcs, Austroungārijas virsnieks, kurš karoja SS un gāja bojā kaujā ar padomju armiju 1944. gadā. Vācijas Preses aģentūra, iepazīstoties ar dokumentiem no Vācijas federālā arhīva, noskaidroja, ka SS karaspēka ģenerālleitnantam Fricam fon Šolcam nav bērnu. Viņš dzimis Pilzenes pilsētā, kas tolaik bija Austrijas-Ungārijas sastāvā, un kopā ar sievu dzīvoja Austrijas pilsētā Pērtšahā.