Netīrā nauda ⟩ Kā Luminor glābās no skandāla šaubīgu Krievijas klientu dēļ

”Severstaļ Distribution” juridiskā adrese atrodas kādreizējās Rīgas vagonbūves rūpnīcas teritorijā. Pie korpusa, kur vēl pirms dažiem mēnešiem strādāja uzņēmums, aizvien atrodas metāla detaļu krāvumi. Teritorijas sargs apgalvo, ka neviens no šī uzņēmuma te vairs nav atrodams, telpas ir tukšas, uzraksts ar “Severstaļ” vārdu noņemts. FOTO: Nekā Personīga/TV3

Saskaņā ar Latvijas banku uzrauga (FKTK) teikto Re:Baltica/Nekā Personīga, apkalpojot Krievijas oligarhus vai sektorālajām un nacionālajām sankcijām pakļautus uzņēmumus, Luminor un tā priekšgājējbankas daudz riskēja, taču tas nebija nelikumīgi.

Ukrainas sankcijas pret Krievijas miljardieriem būtu bijis jāievēro, ja bankām būtu filiāles Ukrainā. Savukārt sektorālās (OFAC) sankcijas Latvijas bankām obligāti jāievēro tikai kopš 2019.gada, skaidro FKTK pārstāvis Kristaps Markovskis. “Līdz tam tas bija katras bankas riska vērtējuma ziņā. (..) un jāsaka, Eiropā tā tas ir joprojām,” saka Markovskis.

Latvijas banku regulatoram šaubīgā nerezidentu naudas plūsma Nordea un DNB bija pagājusi garām. Ir bijusi tikai viena pārbaude – 2014.gadā DNB, kā rezultātā lika novērst trūkumus naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, bet naudas sodu neuzlika. Nordea klātienē nepārbaudīja, jo Latvijā strādājusi Igaunijā reģistrētās bankas filiāle. Līdz ar to atbildīgs par bankas darbību bijis kaimiņu regulators, norādīja FKTK. To Re:Baltica gan noraida Igaunijas banku uzraugs. Par Nordea atbildīgie bijuši Somijas vai Zviedrijas banku uzraugi, atkarībā no tā, kur attiecīgajā laika posmā bija reģistrēta bankas mātes uzņēmums.

Luminor uz OCCRP un partneru jautājumiem par iemesliem atteikties no augsta riska klientiem atbildēja ar vispārīgām frāzēm. “Mēs nevaram komentēt konkrētus klientus vai pārskaitījumus, taču varam apstiprināt, ka netika atrastas sistemātiskas problēmas pieejā, kā izvērtējam riska klientus.”

Atklātāks ir Luminor pirmais vadītājs Rāzuke, kurš šobrīd strādā citā uzņēmumā. Re:Baltica igauņu partneriem Rāzuke skaidroja, ka 2019.gada audita mērķis bija atrast pēc iespējas vairāk potenciālo risku, lai pēcāk nenāktos nožēlot, ka kaut kas palaists garām. “Mēs bijām ļoti piesardzīgi. Redzējām – ja vienreiz esi piekārts pie lielā zvana, nekad vairs nevarēsi sevi atmazgāt baltu,” tā Rāzuke.

Viņš apgalvo, ka dubultai drošībai audita rezultātus iesnieguši arī attiecīgo Baltijas valstu banku uzraugiem, kas Latvijā būtu FKTK un Finanšu izlūkošanas dienests (FID). FID noliedza, ka būtu tos saņēmuši, savukārt FKTK atbildēja, ka, visticamāk, jā, un tā izmantota analīzei un turpmākai uzraudzībai.

2020.gadā visu Baltijas valstu banku regulatori vienlaikus veica pārbaudes visās Luminor Baltijas bankās, kas beidzās ar rīkojumu uzlabot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu, bet bez naudas sodiem.

Nopļauj arī Latvijas uzņēmumus

Uz savas ādas Luminor ģenerāltīrīšanu piedzīvoja arī lielie Latvijas IT produktu ražotāji un tirgotāji, koncerni Mikrotīkls un Elko Grupa, kas bija gan Nordea, gan DNB banku klienti. Ņemot vērā, ka abu uzņēmumu pārskaitījumi caur bankām bija mērāmi miljardos un daļa sadarbības partneru no augsta riska valstīm, Luminor nolīga konsultāciju firmu Alvarez&Marsal (A&M) abu padziļinātai izpētei.