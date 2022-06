FOTO ⟩ Ar vērienu izskanējis koncertu cikls Osokina Brīvības festivāls Ukrainai

Festivāla koncerti šogad notika Hanzas peronā, Melngalvju namā, Klavieru salonā @152, Anglikāņu baznīcā un “Ola Foundation” jaunajā kultūrtelpā Ķīpsalā. Tajos piedalījās neskaitāmi Latvijā un pasaulē zināmi mākslinieki: Dita Lūriņa, Čulpana Hamatova, Ralfs Eilands, Raimonds Tiguls, Georgijs Osokins, Ģirts Krūmiņš, Žoržs Siksna, Roberto Meloni, Katrīna Dimanta ar grupu, Ieva Parša, ģitāristi Gints Smukais un Rihards Lībietis, reperis Fiņķis, Iveta Cālīte, Roksana Tarvide, Kaspars Bumbišs, Marlēna Keine, Rihards Plešanovs, Miķelis Dobičins, vīru kopa “Vilki”, grupa “Sub Scriptum”, īpaši festivālam radītais “Brīvības stīgu kvartets”, ukraiņu un igauņu mūziķu kvartets “Estonia for Ukraine”, “Shakima Trio”, apvienība “Latvia for Ukraine” ar dziesmu “Resistance”, Katrīna Gupalo un pats Andrejs Osokins. Festivālā piedalījās daudzi ukraiņu mākslinieki, kuri Latvijā raduši patvērumu no kara šausmām, to vidū ir Anna Nīmaijere, Larisa Semirozumenko, Irina Serotjuk, Nazars Hižijs, Arturs Ņikuļins, Sofija un Marija Varčenko, Larisa Šelest, Anastasija Vasilenko, Jevgeņija Nasonova, Viktorija Prituļaka, Anastasija Jacenko, Constantine, Edgars Vilcāns un citi.