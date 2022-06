Signes Baumanes animācijas filma pieaugušajiem “Mans laulību projekts” iznes Latvijas vārdu pasaulē

Par pirmizrādi un filmas festivālu dzīvi stāsta producents Roberts Vinovskis : “Filmas pirmizrādes seanss izvērtās ārkārtīgi interesants. Kinoteātra orientāli greznā zāle bija pilna, publika ļoti aktīvi, ar smiekliem un aplausiem dzīvoja līdz filmas varoņiem un notikumiem. Par filmas mākslinieciskajām kvalitātēm liecina lielā festivālu interese – jau nākamnedēļ, 16. jūnijā, notiks filmas Eiropas pirmizrāde pasaules svarīgākajā animācijas festivālā Anesī, Francijā – “Mans laulību projekts” ir viena no desmit filmām prestižā festivāla oficiālajā konkursa programmā. Un gandrīz paralēli, 15. jūnijā notiks pirmizrāde arī vienā no Amerikas kontinenta nozīmīgākajiem festivāliem – Gvadalahāras kino festivālā Meksikā, kas ir arī Latīņamerikas lielākais festivāls. Un tas vēl ir tikai pats sākums.”

Ietekmīgais ASV medijs "The New York Times" filmu “Mans laulību projekts” ierindojis savā fetivāla izlasē starp filmām, ko iesaka lasītājiem noskatīties. “Neparastais animācijas mūzikls "Mans laulību projekts" apgriež kājām gaisā ierasti prozaiskos stāstus par jaunības romantiku. Latviešu scenāriste un režisore Signe Baumane izveidojusi impresionistisku pasauli, kurā zīmēti varoņi trīsdimensionālās ainavās meklē īsto mīlestību. Šajā aizraujošajā stāstā savijas pāri plūstošs dzīvīgums, dzirkstoša ironija un izglītojošs saturs. Un, ja reizēm šķiet, ka visa kā ir par daudz, tad tam par iemeslu ir tikai milzīgā iztēles pārbagātība," – tā par filmu raksta "The New York Times".