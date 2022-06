Zemā atalgojuma dēļ kadru mainība VID ir ap 10% gadā, atklāj Jaunzeme

"Mēs jau arī ļoti labi zinām, ka mūsu darbinieki aiziet uz auditorkompānijām, uz nodokļu konsultāciju uzņēmumiem, kuri var piedāvāt pavisam citu algu līmeni. Es nemaz nerunāšu par to, kādas algas ekonomistiem piedāvā bankas. Es arī neslēpšu, ka, ja agrāk mums bija vairāk pretendentu uz vakantajām pozīcijām, tad tagad cilvēki paskatās, cik viņiem maksās, un pasaka "paldies". Tagad uz vienu amatu mums ir labi ja divi pretendenti un vakances stāv," teica Jaunzeme.

VID vadītāja stāstīja, ka VID kadru mainība gadā vidēji ir virs 10%, bet IT sektorā - 26%, kas būtībā nozīmējot vienas nodaļas aiziešanu. Pašlaik VID aktīvi ir 162 amata konkursi, un Jaunzemei ir skaidrs, ka, visdrīzāk, visas brīvās vakances netiks aizpildītas.

Kas attiecas uz Nodokļu pārvaldi, tad VID ir vairāki simti pakalpojumu, un viens no tiem ir konsultācijas pa telefonu. Gadā kopā ir bijuši 636 000 šādu konsultāciju, un ar to sniegšanu nodarbojas ap 30 darbinieku. Tie ir 3000-4000 zvanu dienā, un ne tēma, ne klienti nav vienkārši. Jaunzeme skaidroja, ka tas nozīmē darbu "non stop" režīmā un, piemēram, ienākumu deklarāciju iesniegšanas laikā virsstundu darbu mēnešiem ilgi. Jaunzeme piebilda, ka privātajā biznesā arī ir zvanu centri, un tur maksā par 200-300 eiro vairāk.