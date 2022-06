LU Padome vērtēs Muižniekam prokuratūras izvirzītās apsūdzības

Latvijas Universitāte 2019.gadā, kad notika cīņas par Muižnieka apstiprināšanu rektora amatā, ar četriem darbiniekiem noslēdza vienošanos par profesionālās darbības ierobežojumu uz diviem gadiem. Kad rektors pēc tiesas lēmuma tika apstiprināts amatā, LU ar diviem no šiem darbiniekiem atkārtoti uzsāka darba tiesiskās attiecības. Kā atzīmēja VK, līdz pat revīzijas noslēgumam LU netika rīkojusies, lai atgūtu finanšu līdzekļus par laika periodu, kad profesionālās darbības ierobežojumam vairs nebija pamata.

VK par šiem secinājumiem vērsās ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā, kura to pārsūtīja KNAB.

Savukārt Muižnieks ir pārliecināts, ka darbojies likumīgi un LU interesēs. Muižnieka aģentūrai LETA pauda nostāju, ka viņa rīcība 2019.gada augustā, ar vairākiem darbiniekiem pārtraucot darba attiecības un slēdzot vienošanos par konfidencialitāti, kā rezultātā viņiem tika izmaksāta kompensācija, bija likumīga un augstskolas interesēs. Par to, kā apgalvo Muižnieks, liecinot 2020.gada janvāra KNAB lēmums atzīt izmaksāto naudu par likumīgu, kā arī VK padomes 2021.gada aprīļa un 2022.gada maija lēmumi.

LU iekšējā sarakstē par Muižnieces izteikto aicinājumu rektors atsaucies uz nevainīguma prezumpciju, kuras kontekstā publisko iestāžu pienākums "būtu atturēties no paziņojumiem, rīcības, utt., kas var radīt priekšstatu par personas vainīgumu, pirms tas konstatēts likumā noteiktā kārtībā".

"Papildus informēju, ka, izsniedzot apsūdzības rakstu, procesu virzošā prokurore norādīja, ka lieta ierosināta par juridiskās interpretācijas detaļām, no kurām būtiskākā ir jautājums par kompensācijas sākotnējo grāmatojumu finanšu uzskaites dokumentos. Par to man kā iestādes vadītājam būtu jāatbild, tāpat kā par nenotīrīto sniegu no Raiņa bulvāra ēkas jumta ziemā. Prokuratūra nav uzlikusi man nekādus ierobežojumus turpināt pildīt LU rektora amata pienākumus," kolēģus informējis Muižnieks.