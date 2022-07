Filmas "Sievietes bez vīriešiem" centrā būs piecas sievietes, kuras citos apstākļos Ukrainā nekad nebūtu satikušās. Tās ir vetārste Tatjana no Harkivas, deju trenere Ļuba no Odesas, bijusī fabrikas strādniece Ļena no Mariupoles, Ļuda no Zaporižjas, kuras vīrs ir tikko ievainots karā, un arī, protams, pati režisore Marina, kura ieradusies Latvijā no Kijivas.