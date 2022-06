No franču galma līdz Makvīna kleitai

No 17. jūnija Modes muzejā būs apskatāma izstāde “Modes šedevri”. Vērtīgie un vizuāli iespaidīgie eksponāti no Modes muzeja kolekcijas aptver laikposmu no 18. gadsimta līdz pat mūsdienām: no franču galma tērpa līdz Aleksandra Makvīna kleitai. Izstādes uzmanības centrā ir trīs svarīgi modes aspekti – amata meistarība, radošums un bizness.