Dejot var visi! Suņu deju sacensības izstādē “Latvijas uzvarētājs 2022”!

Jautājot, vai ir kāda suņu šķirne, kura nevar dejot, trenere saka, ka tādas neesot. Dejot var gan mazās čivavas, gan lielie ņūfaundlendieši, gan bezšķirnes suņi, nemaz nerunājot par kaukāziešiem un afgāņu kurtiem, kuru lēcieni izskatās gan eleganti, gan amizanti. Jāpiemin, ka Akimovu ģimenē ir vairāku šķirņu suņi – katram savs mīlulis, ar kuru piedalīties sacensībās.

Vīra deju partneris – suns

Zināms, ka četrkājainajiem mīluļiem patīk uzmanība un jebkuru no viņiem var iemācīt dejot, bet kā ir ar cilvēku? Ir jāmēģina! Vladislava ar humoru atzīst: “Mans vīrs nedejo. Nedejo kategoriski, absolūti, laikam kāzās tas notika vienīgo reizi dzīvē. Bet ar suni dejo! Un ne vienu deju vien.”

Bet kā pazīstamais kinologs Pēteris Akimovs nokļuva līdz dančiem? Viņš visu mūžu ir bijis saistīts ar suņiem. Arī ar beļģu aitusuni Malinuā Daneskjold Zouave, mīļvārdiņā sauktu par Zuv, piedalījies daudzās dienestu suņu sacensībās. Tikai pirms neilga laika, kad Zuvam veselības problēmu dēļ no dalības sacensībās bija jāatsakās, abi atklāja dejošanu kā lielisku kopābūšanu. Pēteris smejoties atzīst: “Dejošanai pievērsos cienījamā vecumā, sākot ar veterānu klasi. Bet mums tas patīk, un tas ir galvenais!” Un tiešām, vērojot gan Pētera, gan Vladislavas un viņu suņu priekšnesumus, ir jūtams, ka viņi to izbauda un dara no sirds, tieši tāpat kā viņu četrkājainie partneri.

Nest Latvijas vārdu pasaulē

Lai gan Covid-19 ierobežojumu dēļ šī sporta veida attīstība apstājās, Vladislava bija tik ļoti aizrāvusies ar suņu dejām, ka tieši šim mērķim paņēma sev vēl vienu suņuku – kavaliera karaļa Čārlza spanielu Dyuprass Marquise For Lim Art Vegas, mīļvārdiņā sauktu par Ievu. Turklāt viņai izdevās izveidot šī gada pasaules čempionātam Francijā pilnu komandu trīs cilvēku sastāvā. Rotveilers, shiperke un kavaliera karaļa Čārlza spaniels – tādi izcilnieki godam pārstāvēja Latviju augstākā līmeņa suņu deju sacensībās.

Dejas ar suņiem ikvienam

Izrādās, ka ar suni var dejot jebkurš neatkarīgi no vecuma un sagatavotības līmeņa, jo var piedalīties dažādās klasēs: bērnu, kucēnu, iesācēju, meistaru u. c. Tā ir iespēja izpausties – iejusties kādā izvēlētā tēlā, izkāpt no savas komforta zonas un izlauzties no saviem ikdienas rāmjiem.

Kopumā dejās ar suņiem ir divas disciplīnas: HTM (Heelwork to Music) jeb iešana blakus mūzikas pavadībā un Freestyle jeb brīvais stils. Iešana blakus ir grūtāka un prasa lielāku paklausību, jo 75 % no priekšnesuma sunim jāizpilda 10 pozīcijas un jāatrodas maksimums divu metru attālumā no saimnieka un tikai 25 % ir brīvās kustības vai triki. Savukārt frīstailā ir otrādi – 75 % no dejas ir brīvās kustības un triki, bet 25 % ir HTM pozīcijas, kuras saimnieks var izvēlēties pēc savām vēlmēm. Konkursu rīko Latvijas Kinoloģiskā federācija (LKF).

Ja arī tu vēlies redzēt tieši suņu deju sacensības, nāc uz izstādi “Latvijas uzvarētājs 2022” Ķīpsalā 19. jūnijā Divdesmit viens krāšņs deju priekšnesums, augstdzimuši suņi un kaķi, paraugdemonstrējumi, šovi, kā arī plaša zooindustrijas preču un pakalpojumu ekspozīcija – tas viss Ķīpsalā jau šonedēļ! Uz tikšanos! Vairāk: www.bt1.lv/latwinner/

Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Latvijas Kinoloģisko federāciju (LKF) un Latvijas Felinoloģijas asociāciju (LFA).

Seko mums www.facebook.com/petexpo.lv un www.instagram.com/petexpo.latvia/

Darba laiks:

18. jūnijā 10.00–18.00

19. jūnijā 10.00–17.00

Biļetes:

Pieaugušajiem – 4 EUR

Bērniem līdz 4 gadu vecumam bez maksas!

Bērniem no 5 līdz 18 gadiem – 3 EUR

Studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 3 EUR

Ģimenes biļete (2+2 vai 1+3) – 10 EUR

Autostāvvieta par visu uzturēšanās laiku – 3 EUR