"Mani dievs ir nobučojis pakausī." No Krievijas atbēgušais aktieris Andris Lielais par savu pirmo lomu

Taujāts par to, kā ticis pie Lūriha lomas un cik zīmīga tā ir aktierim, Lielais stāsta: “Mani dievs ir nobučojis pakausī. Visu dzīvi viņš mani vada. Es biju vienkāršs palaidņu puika, mācījos 24. vidusskolā.” Aktiera mammas māsa teikusi, ka jauneklis esot ļoti aktīvs un Rīgas kinostudijā meklē puikas jaunai filmai. Lielais uz turieni devies, saņēmis no režisores Adas Neretnieces norādes par foto provēm un apstiprināts lomai, taču par to aizmirsis.