Kā jau daudzus iepriekšējos gadus, arī šogad Rīgā notiks Riga Pride 2022 - lielākais cilvēktiesību pasākums notiks Latvijā. Šogad Riga Pride 2022 notiks sadarbībā ar Kijivas Praidu ar vienojošo saukli “Līdz mēs visi būsim brīvi” (“Until We All Are Free”). Šajā sakarā vēlamies uzaicināt arī jūsu politisko partiju vienā no šī gada Riga Pride programmas būtiskākajiem pasākumiem - Politiskā diskusija par LGBT kopienas situāciju Latvijā. To trešdien, 15. jūnijā, tiešraidē portālā TVNET varēs vērot pulksten 15.