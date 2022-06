Atjaunojot daudzdzīvokļu mājas, mēs ne tikai paaugstinām to energoefektivitāti tādējādi samazinot apkures izmaksas, bet arī radām apstākļus veselīgākai, ērtākai dzīves videi un uzlabojam ēkas estētisko izskatu. Vairs nav jaunums, ka dzīvoklis atjaunotā un renovētā mājā ir daudz vērtīgāks.

Ventilētas ārējās sienas ar labu siltumizolāciju

Viens no moderniem risinājumiem daudzdzīvokļu māju sienu atjaunošanai, ir tā sauktās piekarinātās ventilējamās sienas ar spraugu starp siltumizolāciju un apdares kārtu, kur veidojas āra gaisa kustība. Apakšpusē un augšā ir paredzētas atveres, lai vaidotos ieplūde un izplūde un šī gaisa kustībai būtu nepārtraukta. Šādām atverēm jābūt arī pašā sienas plaknē, pie logu un durvju ailēm, kā arī savienojumu vietās. Tādā veidā tiek novērsta mitruma uzkrāšanās ārējās sienas slāņu materiālos. Minimālais gaisa spraugas platums ir 25 mm, bet tas atkarīgs arī no ēkas augstuma.

Ventilējamās fasādes sistēmas

Lietuvā jau no 2021.gada 1.janvāra visai ventilējamas fasādes sistēmai ir nepieciešams valsts nacionālais tehniskais novērtējums.Tas ir dokuments, kas aptver visas galvenās sistēmas daļas: atbalsta stiprinājumus , vadules, siltumizolāciju un fasādes apdari. Šis novērtējums ietver ugunsizturības pārbaudi visai sistēmai, siltuma caurlaidības koeficienta aprēķinus ar nepieciešamā siltumizolācijas biezuma noteikšanu, raksturojošās vienības un prasības sienu slāņu ierīkošanai. Šis ir labs orientieris – vadlīnijas galvenokārt projektētājiem, lai pareizi veiktu ventilējamas fasādes izstrādi.

Viena no ļoti svarīgām ventilējamo sienu daļām ir stiprinājumu sistēma. Atjaunoto ēku ventilējamās fasādes sistēmās visizplatītākais risinājums ir fasādes apdares sistēmas montāža uz L veida dažādiem kronšteiniem. Stiprinājumu risinājumi ventilējamās sienās ir īpaši svarīgi ne tikai tāpēc, ka stiprinājumu sistēmas elementiem ir jāiztur gan pašas fasādes , gan vēja slodzes, bet arī tāpēc, ka to veids un izmēri lielā mērā ietekmē siltumizolācijas biezumu un ēkas energoefektivitāti. Vēl nesen populārie alumīnija kronšteini tiek aizstāti ar nerūsējošā tērauda kronšteiniem. Augstas efektivitātes veiktspējas kronšteinus ar kompozītmateriāla iestarpinājumu var izmantot arī tiem, kas meklē augstāku energoefektivitātes klasi.

Laba siltumizolācija

Siltumizolācijas plāksnes parasti tiek uzstādītas starp metāla profilu vadulēm , kuras turās pie L veida kronšteiniem vai arī atsevišķi stiprinot pie sienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem. Fasādes nesošie kronšteini un vadules ir kā kopējs orientieris un parasti siltumizolācijas plākšņu izmērs atbilst to savstarpējam attālumam cc600 (600mm atstarpe starp to centriem) vai cc1200. Siltumizolāciju var veikt ar divslāņu vai vienslāņa plākšņu metodi;

Divslāņu risinājumā vispirms tiek uzstādīts biezāks elastīgās jeb mīkstās siltumizolācijas slānis piemēram, PAROC Ultra vai PAROC Ultra plus pret nesošās siltināmās sienas virsmu, kas tur lieliski piekļaujas īpaši nelīdzenu virsmu gadījumos. Pēc tam kā nosedzošais slānis tiek ierīkota plānāka vēja aizsardzības siltumizolācija ,piemēram, PAROC Cortex vai PAROC WAS35t – šuves starp pirmo un otro siltumizolācijas slāni pārklājas.

Kāds izolācijas biezums nepieciešams renovētai mājai?

Kā jau teikts, siltumizolācijas biezums ir atkarīgs no ventilējamās fasādes stiprinājuma kronšteinu materiāla, to izmēriem un izvietojuma, kā arī no siltumizolācijas īpašībām. Pēc Paroc pasūtījuma LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē tika veikti siltumizolācijas biezuma aprēķini, lai saprastu ar kādiem siltumizolācijas biezumiem varētu sasniegt tādas siltuma caurlaidības U vērtības , kuras varētu pielietot daudzdzīvokļu ēku renovācijā paredzot sasniedzamo energoefektivitātes klasi.