Aija Bremšmite: Tas ir normāli, ka kādā dzīves posmā lasīšanas paradums pārtrūkst

Sānis, ko saprot tikai bērns, slānis, ko saprot visas paaudzes, un slānis, kas uztverams vien pieaugušajiem, un mūsu uzdevums lasot ir šo vēsti saprotamā veidā nodot saviem bērniem. Manuprāt, bērnu un jauniešu literatūra ir obligāta lasāmviela pieaugušajiem.

Kā, tavuprāt, blogeri ietekmē literatūras vidi Latvijā?

Šis ir ļoti sarežģīts jautājums uz kuru katrā diennakts stundā un gadalaikā es, visticamāk, atbildētu citādi. Pēc dabas esmu pieticīga, līdz ar to nevēlos teikt, ka kaut ko ļoti esmu ietekmējusi, vai vērtēt, cik liela ietekme ir vienam vai otram blogerim.

Tas, ko varu atzīmēt, ir, man šķiet, ka mēs Latvijā beidzot varam sākt veidot diskusiju par jauniešu literatūru – par tām grāmatām, kas tiek izdotas tieši pusaudžiem.

Iespējams, šīs situācijas panākšanā zināma loma ir bijusi arī grāmatu blogeriem. Tomēr kopumā, domāju, šis jautājums drīzāk būtu jāuzdod izdevējiem. Patiesībā man pat būtu interesanti saņemt kādu komentāru no izdevējiem – cik daudz viņi jūt to, kā un vai mūsu aktivitāte vispār kaut ko ietekmē. Man pašai no malas skatoties šķiet, ka mēs tādā savā suliņā vien vārāmies – sarunājamies savā starpā, pasmejamies, iesakām viens otram vienu vai otru grāmatu. Vai tas kaut kādā mērā ietekmē plašāku lauku, man grūti spriest. Es gribētu domāt, ka jā, tomēr reālus pierādījumus nevaru uzrādīt.

Būtībā blogošana par grāmatām balstās uz pašiniciatīvu vēstīt par tām.

Jā, un tas arī ir vislabākais, ka grāmatu blogeri savus stāstus stāsta no sirds. Mēs neesam reklāmas stabi, un mums patīk to uzsvērt. Mēs patiešām uzrakstām to, ko domājam, – arī tad, ja grāmata nav patikusi. Savukārt par tiem darbiem, par kuriem esam iedegušies, varam runāt pilnām mutēm. Par labām grāmatām ir viegli runāt. Galu galā arī mēs esam tikai lasītāji, kuriem lielākoties nav literāras izglītības. Mēs vienkārši ļoti mīlam grāmatas. Domāju, ka neatkarīgi no viedokļu dažādības, kuru žanru katrs grāmatu blogeris ir iemīlējis un ko katrs domā par vienu vai otru izdevumu, mūs visus vieno mīlestība pret izlasīto tekstu un vēlme par to stāstīt tālāk.

Kādam, kurš, iespējams, vēlas sākt veidot savu grāmatu blogu – vai vari padalīties ar ieteikumiem, kā sākt un kas ir nepieciešams?

Pirmais un svarīgākais ir drosme.

Otrais, jāsaprot, ka nav obligāti jāsāk ar izdevniecību uzrunāšanu un bezmaksas eksemplāru prasīšanu – var sākt ar apskatu izveidošanu tām grāmatām, kuras pašam šķitušas saistošas. Un, starp citu, šis aspekts pat ir ļoti būtisks – ir gadījumi, kad grāmatu blogeriem izdodas atkal iecelt slavas saulītē grāmatas, kuras jau ir sen izdotas un, iespējams, arī sen aizmirstas. Līdz ar to blogot par grāmatām ne vienmēr nozīmē rakstīt tikai par jaunākajiem izdevumiem.

Pirmo grāmatu apskatu izveide palīdzēs saprast, vai cilvēkam šis process vispār šķiet saistošs, tā ir iespēja arī saņemt pirmo atgriezenisko saiti un izvērtēt auditorijas iesaisti.

Ja iepatīkas, var domāt par potenciālu sadarbību ar izdevējiem, kas grāmatu blogeriem mēdz dāvināt eksemplārus apmaiņā pret atsauksmēm. Vienlaikus noteikti nevajag nozagt sev to brīvību, ko dod iespēja izvēlēties grāmatu pašam. Tā tomēr ir liela bauda – aiziet uz grāmatnīcu, ieraudzīt grāmatu, izvēlēties to un būt pirmajam, kurš par to izstāsta. Otra brīvības daļa ir tajā, ka paša izvēlētas un iegādātas grāmatas gadījumā blogerim nav atbildības pret izdevniecību, kura gaida atsauksmi. Ir situācijas, ka grāmata nelasās vai lasās grūti, nešķiet interesanta, tomēr atsauksme ir jāsniedz, kas, protams, pakārto zināmu laipošanu starp savām izjūtām un pienākumu pret izdevēju, kurš piešķīris bezmaksas eksemplāru. Viens no iemesliem, kādēļ es, pat būdama grāmatu blogere, izvēlos lielu daļu grāmatu iegādāt pati, ir tas, ka man personīgi ir svarīgi kā lasītājam atbalstīt izdevniecības Latvijā.