Festivālu vasaras ceļvedis - kas, kur, kad un ko nepalaist garām?

Uz vienas skatuves kāps tādi mūziķi kā Artūrs Skutelis, ansis, grupa “XIX Dead Monarchs” no Norvēģijas, Indygo, Muus, OGHRE, I Mean Love un citi mākslinieki.

Protams, viens no vasaras centrālajiem notikumiem un šoreiz, no Salacgrīvas pēc 13 gadiem pārceļoties uz Rīgu, Lucavsalu – festivāls “Positivus”.

Arī turpmāk festivāls notiks Rīgā. Šogad kā galvenie mākslinieki – ilgi gaidītais hiphopa mākslinieks A$AP Rocky, kā arī amerikāņu repere Megan Thee Stallion, britu dīdžejs un producents Jamie XX, kā arī festivāla “line-up” papildina Caribou, black midi, SoFaygo, Moses Sumney, Black Country, New Road.

Kā ierasti, sagaidāms plašs klāsts ar pašmāju mūziķu koncertiem – to vidū ansis, Citi Zēni, Arturs Skutelis, rolands če, Sudden Lights, Būū, Edavārdi, Prusax, Sigma, Elizabete Gaile, VIŅA, MUUD, Ods, Zeļģis, Nova Koma, $ourJ un daudzi citi.

Runājot par izlutināto mūzikas piedāvājumu īstiem gurmāniem, tad kā viens no spilgtākajiem noteikti būtu festivāls “Kartupeļpalma” un šogad notiks ne tikai Salaspils botāniskajā dārzā (20. augustā), bet arī Liepājā (23.jūlijā) un Cēsīs (18. augustā).

Viesu sarakstā – Pauls Raimonds, Ministry of Echology, Salaspilī gaidāms īpašs notikums – unikāls pašmāju glemrokeru “Nohow” koncerts, kas nenotiks nekur citur (ieturot ikgadējo festivāla tradīciju un pievilinot klausītājus ar šādu autentisku piesitienu), meiteņu pankroks no grupas “ŠŅK”, viesi no Igaunijas – savdabīgā roka apvienība “JUUR”, pašmāju eksperimentālisti “Buer & Andromalius” (sastāvā – Gatis Ziema, mākslinieks Kaspars Groševs, saksofonists Andrejs Jastrebinskis), kā arī jauno mūziķu konkursa “Hadrons” uzvarētāji.