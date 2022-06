Riga Pride ⟩ Sarunas par brīvību

Šogad "Riga Pride" notiek ar vienojošo saukli “Until We All Are Free” –“Līdz mēs visi būsim brīvi”. Portāla TVNET tiešraidē pulksten 18.00 varēs skatīties iedvesmojošas sarunas par brīvību – ko nozīmē būt brīvam – par cīņām, kuras jau notikušas un turpina notikt. Kuras nebeigsies, līdz katram no mums būs iespēja dzīvot patiesi, bez aizspriedumiem un bez diskriminācijas. Lai katrs no mums varētu uzdrošināties būt tādi, kādi esam.