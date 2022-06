Aktuālais frontē ⟩ Krievijas okupācijas spēki cīnās par Luhanskas apgabalu; uzbrūk daudzos virzienos

Zalužnijs atzīmēja, ka uzbrukums no dienvidiem uz ziemeļiem notiek Popasnas-Komišuvahas virzienā un tālāk Lisičanskas, Popasnas-Mikolajivkas, Popasnas-Berestoves virzienos. No ziemeļiem uz dienvidiem uzbrukums notiek Bohorodičnes-Slovjanskas un Izjumas-Slovjanskas virzienos, kā arī zemāk Popasnas-Svitlodarskas virzienā. No austrumiem uz rietumiem uzbrukums notiek Severodoneckas-Lisičanskas virzienā, kā arī Severodoneckas-Metjolkines un Toškivkas-Komišuvahas virzienos.