Miris bijušais Dānijas ārlietu ministrs, Baltijas neatkarības aizstāvis Ufe Ellemans-Jensens

Ārlietu ministra amatā Ellemans-Jensens bija no 1982. līdz 1993..gadam. No 1984. līdz 1998.gadam viņš bija liberālās labēji centriskās partijas "Venstre" ("Kreisie") priekšsēdētājs, bet no 1995. līdz 2000.gadam - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības (ALDE) prezidents.