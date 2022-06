Pedagogu algas. Cik zinoši ir Saeimas deputāti?

IZM Latvijas Avīzei to komentējusi šādi: “Jaunie MK noteikumi ir uzbūvēti tā, lai novadi ar nesakārtotu tīklu būtu ieinteresēti to uzlabot, bet tie, kuriem tīkls jau ir efektīvs, – lai spēj attīstīties arī ar plānoto zemākās likmes izaugsmi. Skolu tīklā ir milzīgi resursi, un modeļa viens no uzdevumiem ir tos novirzīt pedagogu algām. Ir jāvērtē, jāanalizē un pieejamais finansējums jāizmanto efektīvi. Tieši tāpēc jaunais dotācijas pārdales mehānisms vērsts uz to, lai sistēmas īpašnieks, kas lielākoties ir pašvaldība, skatītos pēc iespējas efektīvāk uz resursu izmantošanu.”