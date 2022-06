Lai veicinātu savu laiku nokalpojušās elektrotehnikas šķirošanu un nodošanu otrreizējā pārstrādē, Latvijas Zaļais punkts kopā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide”, kā arī “Tet” un “Maxima Latvija” no šā gada maija visā Latvijā īsteno kampaņu “Elektrotehnikas šķirošanās tūre”. No 1.līdz 31.jūlijam notiks kampaņas otrais posms, kura laikā iedzīvotāji uzkrāto tehniku aicināti nogādāt uz kādu no 59 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Ikviens kampaņas dalībnieks, kurš nodos kādu iekārtu, varēs piedalīties izlozē par vērtīgām balvām - jaunu telefonu, grīdas tīrīšanas robotu vai veikalu Maxima dāvanu karti 100 eiro vērtībā.