Latvijas slimnīcās sarucis Covid-19 pacientu skaits

Kopumā pēdējā diennaktī no slimnīcām izrakstīts 21 Covid-19 pacients.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 34 Covid-19 ir pamatdiagnoze. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 29 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet pieci - ar smagu slimības gaitu.

LETA jau rakstīja, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 399 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par četriem no Covid-19 mirušajiem pacientiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 2035 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 19,6% bijuši pozitīvi. No reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 198 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 201 bija vakcinēts pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā aizvadītajā diennaktī palielinājies no 151,7 līdz 161,7 uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju aizvadītajā diennaktī palielinājies no 80,4 līdz 87,2.

Aizvadītajā diennaktī saņemta ziņas par četriem mirušajiem no Covid-19, no kuriem viens bija 40 līdz 49 gadu vecumā, divi 70 līdz 79 gadu vecumā un vēl viens 80 līdz 89 gadu vecumā. No mirušajiem trīs bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens vakcinēts pret Covid-19.