Foto ⟩ Siguldas pilsdrupu estrādē uzstājas pasaulslavenā grupa "Placebo"

Savukārt "Purple Negative" ir indī un alternatīvā roka grupa no Rīgas. Apvienība guvusi atzinību, iepazīstinot klausītājus ar tādiem singliem kā "Your Ignorance" un "Fluorescent Lights". 2020.gada septembrī grupa iepazīstināja ar singlu "Happy Once a Year" un minialbumu "Happy", kas tapis "Hodila Records" studijā. Grupas sastāvā darbojas Elīza Daine, Roberts Gromovs, Rūdolfs Roļskijs un Emīls Lapiņš.