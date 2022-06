Eiroparlamentārieši prasa ātrāku ES rīcību un drīzāku enerģētisko neatkarību

Pieņemtajiem tiesību aktu projektiem būs liela nozīme ES centienos jau krietni pirms 2030.gada kļūt neatkarīgai no dārgā un videi kaitīgā Krievijas fosilā kurināmā.

Parlaments vēlas motivēt rūpniecības nozares vēl vairāk samazināt emisijas un ieguldīt mazoglekļa tehnoloģijās, un lai to panāktu, emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS) jāveic reformas, piemēram, jāievieš jauna ETS II, kurā būtu iekļautas ēkas un autotransports un kuru piemērotu attiecīgajām nozarēm, savukārt mājsaimniecībām to nepiemērotu līdz 2029.gadam.

Tāpat jāpalielina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķis 2030.gadam no 61% līdz 63%, vienlaikus no 2027.gada pakāpeniski jāpārtrauc bezmaksas kvotu piešķiršana - 2032.gadā tām jābūt pilnībā likvidētām. No 2025.gada jāievieš "bonus-malus" sistēma, kas nozīmē mazāk bezmaksas kvotu tiem, kas savu kvotu limitu pārtērējuši, savukārt papildu bezmaksas kvotas tiem, kas limitu nav sasnieguši, kā arī gūtie ieņēmumi jāizmanto tikai klimatrīcībai ES un tās dalībvalstīs.