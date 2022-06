EZA iesaka Eiropas Savienībā reģistrēt "Valneva" vakcīnu pret Covid-19

Pētījumā bija iekļautas gandrīz 3000 personas vecumā no 30 gadiem, un tā rezultāti liecināja, ka vakcīna izraisa augstāka antivielu līmeņa veidošanos pret oriģinālo SARS-CoV-2 celmu nekā salīdzinājumam izmantotā "AstraZeneca" vakcīna "Vaxzevria". Turklāt personu īpatsvars, kam izveidojās augsts antivielu līmenis, bija līdzīgs abu vakcīnu grupās.

Papildu dati no šī pētījuma liecināja, ka vakcīna vienlīdz efektīvi ierosina antivielu veidošanos gan personām vecumā no 18 līdz 29 gadiem, gan personām vecumā no 30 gadiem.