Autovadītāja atbildība elektronisko asistentu un autonomās braukšanas laikmetā

Vēl nopietnāku to padarīja fakts, ka Tesla Model S pa šoseju traucās ar nedaudz vairāk kā 100 kilometriem stundā un traģēdija varēja notikt jebkurā brīdī. Ja Tesla vadītājs neapzināti turēja stūri, radot iespaidu, ka kontrolē situāciju, autopilotam nebija iemesla celt trauksmi, un tā tas pilnīgi patstāvīgi nobrauca 10 kilometrus. Kad sistēma beidzot saprata, ka šoferis "neskaitās", Tesla autonomi apstājās un ieslēdza avārijas gaismas. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad elektronika izrādījās atbildīgāka par cilvēku, kurš bija nolēmis sēsties pie stūres reibumā.

Bet ne jau tikai autonomās braukšanas sistēmas noņem daļu atbildības nastas no autovadītāja pleciem. Mūsdienās automašīnās ir vesels tehnoloģiju arsenāls, kam ir tikai viens uzdevums – atslogot braucēju, uzņemoties rūpes un zināmā mērā arī atbildību par drošu braukšanu. Starp tādām sistēmām adaptīvā kruīza kontrole, kas autonomi uztur drošu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim un vajadzības gadījumā pat spēj apturēt auto. Tāpat arī joslu maiņas asistents, kas ar piestūrēšanu neļauj neapzināti izbraukt no joslas. Jāteic gan, ka šī funkcija ir progresīvākiem modeļiem, kamēr bieži sastopama vienkāršāka brīdinājuma sistēma, kas ir signāliem un stūres vibrācijām pievērš šofera uzmanību tam, ka ir bez virzienrādītāja ieslēgšanas šķērsojis joslas atdalošo līniju. Vēl viena nozīmīga tehnoloģija, kas mūsdienās ir jau daudzos auto, ir ārkārtas bremžu sistēma ar gājēju un velobraucēju atpazīšanas funkciju. Aklo zonu uzraudzības sistēma, brīdinājums par kustīgiem objektiem aizmugurē, kas automātiski aktivizē bremze, lai nenotiktu nevēlama sadursme, ir vēl divas nenovērtējamas tehnoloģijas, kas palīdz izvairīties no nepatikšanām. Visbeidzot tagad jau ir arī auto, kam nevar atvērt durvis, ja garām no aizmugures traucas velobraucējs.