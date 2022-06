Princis Čārlzs iekūlies skandālā par miljoniem eiro pieņemšanu no Kataras šeiha

Britu laikraksts "The Sunday Times" svētdien ziņoja, ka britu kroņprincis Čārlzs personīgi pieņēmis no Kataras miljardiera un bijušā premjerministra trīs miljonus eiro skaidrā naudā, kas bijuši paredzēti kā ziedojumi prinča Čārlza labdarības organizācijām, vēsta "The Guardian".