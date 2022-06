Tukuma pusē nodārdēs Latvijas pirmais progresīvās mūzikas festivāls “Progausis”

No 8. līdz 9. jūlijam Tukuma novada Jaunpils pagasta “Apsītēs” notiek Latvijas pirmais progresīvās mūzikas festivāls “Progausis”, kas apvieno 17 mūzikas grupas un solo māksliniekus no mūsu valsts. Festivāla dalībnieki pārstāv dažādus žanrus, sākot no klasiska ārtroka, līdz eksperimentālam avangardam. Bagātīgais mūzikas klāsts iepriecinās ikvienu patiesu mūzikas mīļotāju, kam skaņu māksla nozīmē daudz vairāk par parastu izklaidi.