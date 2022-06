Stāsts par Ukrainā krustā sisto puisēnu – bez pierādījumiem

2014. gada vidū Krievijas valsts televīzijas Pirmais kanāls publicēja sižetu par to, ka Ukrainas pilsētā Slovjanskā ukraiņi it kā esot situši krustā trīs gadus vecu zēnu. Pirmā kanāla vienīgie pierādījumi bija ukrainietes Gaļinas Pišņakas liecība, ka viņa it kā esot redzējusi šo notikumu. Pirmais kanāls apgalvoja, ka esot bijuši vairāki liecinieki, tomēr neviens netika intervēts.