Rinkēvičs: Iesaistītās puses rūpīgi strādā ar jautājumiem par NATO klātbūtnes pastiprināšanu Baltijas valstu reģionā

Rinkēvičs aicina nesatrauktie par iespējamajām Krievijas pretreakcijām uz NATO lēmumiem, jo tas, ko patlaban dara Krievija, apliecina, ka viss, ko plānots ierakstīt jaunajā NATO koncepcijā, bija jāizdara jau agrāk. "Vismazāk būtu jāuztraucas par verbālu caureju no Krievijas Ārlietu ministrijas," mudināja politiķis.

Tāpat Latvija pilnībā atbalsta to, ka jaunajā NATO Stratēģiskajā koncepcijā jārunā arī par Ķīnas faktoru. Rinkēvičs uzsvēra, ka faktiski pirmo reizi notiek diskusijas par to, ka aliansei jāpievērš uzmanība arī Ķīnas ārpolitikai un izaicinājumiem drošības jomā - sākot ar kibertelpas aizsardzību un beidzot ar izlūkdienestu aktivitātēm. Viedokļi par to, cik daudz jaunajos NATO dokumentos rakstīt, bijuši dažādi, bet domājams, ka sabiedrotie ir tuvu vienotai izpratnei, uzskata ministrs.