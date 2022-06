Koronavīruss Latvijā: būtiski pieaug jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits

Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits samazinājies nebūtiski - no 120 līdz 117, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Kopumā pēdējā diennaktī Latvijas stacionāros ievietots 31 Covid-19 pacients, bet no slimnīcām izrakstīti 33.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 38 Covid-19 ir pamatdiagnoze. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 29 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet deviņi - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā aizvadītās diennakts laikā laboratoriski veikti 3588 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 23% bijuši pozitīvi. No reģistrētiem jauniem inficēšanās gadījumiem 404 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 420 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā palielinājies no 160,6 līdz 189,7 uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs palielinājies no 82,3 līdz 109,3 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas par trim mirušajiem no Covid-19, no kuriem divi bija 60 līdz 69 gadu vecumā un viens 80 līdz 89 gadu vecumā. Divi no mirušajiem bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens vakcinēts pret Covid-19.