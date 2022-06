Krievija atzīst Kremenčukas apšaudīšanu ar raķetēm

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka 27.jūnijā ar augstas precizitātes raķetēm apšaudījusi "angārus, kuros glabājās no ASV un Eiropas valstīm saņemtie ieroči un munīcija". Angāri atrodoties Kremenčukas mašīnbūves rūpnīcas teritorijā.

Ministrijas amatpersonas apgalvo, ka munīcijas sprāgšanas rezultātā esot aizdedzies "nestrādājošs tirdzniecības centrs netālu no rūpnīcas teritorijas".

"Krievijas šodienas trieciens tirdzniecības centram Kremenčukā ir viens no nekaunīgākajiem teroraktiem Eiropas vēsturē. Mierīga pilsēta, parasts tirdzniecības centrs, tā iekšienē sievietes un bērni. Vienkārši civiliedzīvotāji. Pirms gaisa trauksmes izsludināšanas tur bija apmēram 1000 cilvēku," sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis .

Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība paziņoja, ka raķetes uz tirdzniecības centru tika izšautas no bumbvedējiem "Tu-22M3". Lidmašīnas izlidoja no Kalugas apgabala Šaikovkas militārā lidlauka, bet raķetes tika palaistas no Kurskas apgabala.