Rotangas, koka vai plastmasas? Kas jāzina, izvēloties dārza mēbeles

Lai mēbeļu virsma kalpotu ilgi, pirms lietošanas to ieteicams piesūcināt ar akmens virsmu aizsardzībai paredzētu līdzekli. Pirms virsmas apstrādes ir svarīgi labi notīrīt virsmu un pēc piesūcināšanas noņemt lieko materiālu. Piesūcināto virsmu notīra ar mitru sūkli un noslaka ar sausu drāniņu. Piesūcināšanas biežums ir atkarīgs no akmens veida un virsmas apstrādes.

Šķiedru cements ir cementa, celulozes, smilšu, sintētiskās šķiedras un ūdens maisījums. Šī materiāla mēbeles ir izturīgas pret vēju, tiešiem saules stariem. Mēbeles, kas izgatavotas no šķiedru cementa, ieteicams pasargāt no mitruma, jo to virsma mitruma ietekmē var saplaisāt vai izbalēt. Kopšanai izmanto maigus tīrīšanas līdzekļus. Ieteicams izvairīties no tīrīšanas līdzekļiem, kas satur skābi vai abrazīvas vielas.