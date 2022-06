“Cik cilvēku, tik vajadzību. Valsts pārvaldes uzdevums ir būt atvērtiem katram viedoklim, izprast sabiedrības vajadzības un to risināšanai plānot atbilstošus resursus, bet sabiedrībai arī ir aktīvi jāiesaistās un par šīm vajadzībām jāstāsta. Bieži vien lielākais ieguldījums ir tieši dialogs, īpaši tad, kad risinājums izrādās pavisam vienkāršs. Starptautiski pētījumi liecina, ka salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības un OECD dalībvalstīm Latvijā sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldes institūcijām ir zema, un sevišķi zema ir Latvijas iedzīvotāju ticība savai spējai ietekmēt lēmumus. Mēs vēlamies uzsvērt: viss, kas jādara – jānāk un jādarbojas jeb jāņem lietas savās rokās! Uz šīs pārliecības pamatiem arī būvēsim valsts pārvaldes kopīgās telts “Valsts māja” divu dienu programmu sarunu festivālā LAMPA,” aicina Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

1. jūlijā plkst. 13.00 “Valsts mājas” programmu atklās saruna “Par drošību nerunāt nedrīkst”, meklējot atbildes, kas visiem ir būtiskas jau vairākus mēnešus: vai esam drošībā, no kādiem iekšējiem un ārējiem draudiem patiešām jābaidās, bet kas ir tikai bubulis, un kurš mūs pasargās no mums pašiem, ja padosimies informatīvās telpas drošības izaicinājumiem, dezinformācijai un mēģinājumiem iejaukties demokrātijas procesos. Pirmās dienas programmā – arī diskusija un spēle “Viss ir slikti jeb kur ir tava biznesa atbildība?” par sociāli atbildīgu biznesu un uzņēmēju atbildības robežām, lai viss nebūtu tikai slikti. Būs arī spraiga saruna “Ko es varu dabūt par velti?” - par Latvijas iedzīvotāju iespējām, tiesībām, labumiem un to, kas indivīdam būtu jāzina un jādara, lai iegūtu maksimālo labumu likumiskā veidā. Vakarpusē plānota Improvizācijas teātra skeču sērija “Nākotnes birojs, nākotnes darbinieks”, kurā ar smaidu ieskatīsimies savās attieksmēs un stereotipos par darbinieku labbūtības nozīmi, tiecoties uz kopīgiem rezultātiem.