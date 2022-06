Mācībās izspēlēs enerģētiskās krīzes iestāšanos Latvijā

“Neskatoties uz to, ka pašlaik tiek darīts viss iespējamais, lai veiksmīgi sagatavotos nākamajai apkures sezonai, ir laicīgi jāgatavojas arī krīzes vadības scenārijiem dabasgāzes apgādes jomā, īpaši vēršot uzmanību uz to, kā notiek informācijas apmaiņa starp iesaistītajām pusēm. Papildus vēlos uzsvērt, ka šobrīd galvenais uzdevums ir krīzes pārvaldības sistēmas uzlabojumi, lai tā spētu nodrošināt to, ka pakalpojumu saņem visi tie tirgus dalībnieki, kuri jau laicīgi dabasgāzi ir iegādājušies,” uzsver AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.