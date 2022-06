Ēglis: Blaumaņa Indrānos mūžs bija 40 gadu. Kā atpazīt aplamības par sirds veselību?

Aktīvs dzīvesveids plus pilnvērtīgs uzturs ir veselības formula, ko, ja arī neievēro, tomēr ir dzirdējis ikviens pieaudzis cilvēks. Taču par to, kas ir labi veselībai un konkrēti – sirdij, klīst arī maldīgi priekšstati, to sekotājus ievilinot bīstamos slazdos.