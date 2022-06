Kopjošās kosmētikas izvēli nosaka sejas tips un/vai stāvoklis, jo no tā būs atkarīgs, kādi līdzekļi maksimāli sniegs kāroto efektu. Kopjošās kosmētikas izvēlē palīdzēs arī tas, ja būs skaidrs, kāds ir vēlamais efekts, ko no attiecīgā līdzekļa vēlas saņemt, jo līdzekļu klāsts ir ļoti plašs un efekts, ko tie var sniegt, arī, skaidro farmaceite L. Graudiņa. Arī vasarā, baudot dažādas vasarīgas aktivitātes, nevajadzētu aizmirst par piemērotu ādas kopšanu.

Farmaceite uzsver – lai kosmētikas līdzeklis saglabātu savas īpašības līdz pat derīguma termiņa beigām, nevajadzētu to uzglabāt tiešos saules staros vai karstumā, lai krēms pēc iespējas ilgāk nemainītu savu ķīmisko sastāvu.

Vasaras laikā saules staru ietekmē mati var kļūt nespodri un sausāki, nekā ierasts, tāpēc tie, tāpat kā mūsu āda, ir jāpasargā no saules staru ietekmes, skaidro L. Graudiņa. To var darīt, ikdienā lietojot galvassegas vai kādu speciālu līdzekli matu aizsardzībai no saules. Papildus vasaras laikā var izvēlēties mitrinošas matu maskas vai kondicionierus, kā arī kādu eļļu vai serumu, kas padarīs matus dzīvīgākus un mirdzošākus.