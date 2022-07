Ukraiņi Latvijā mēdz saskarties ar naidīgumu

Nupat meitu apkrāpusi kāda krieviski runājoša sieviete, kura pārdeva preces zīdaiņiem. Pērkot bērna barošanas krēsliņu par 20 eiro, pārdevēja no bēgles paņēmusi 50 eiro banknoti, bet atlikuma vietā nievājoši norādījusi, ka ukraiņi visu gribot par brīvu.

“Sieviete ļoti labi zināja, ka meitene ir no Ukrainas. Un es domāju, ka viņa tajā brīdī, kad brauca un veda to krēslu, jau domāja, kā es to izdarīšu un tikai tādēļ, ka tā ir iebraucēja un Ukrainas pilsone,” akcentē Natālija.