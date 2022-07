Pūces ienākumi pērn mazinājušies par 10 190 eiro

Pagājušajā gadā kopumā Pūce nopelnījis 61 381 eiro, un lielāko daļu no summas - 59 559 eiro - deputāts saņēmis algā no Saeimas. No Valsts kases AP Saeimas frakcijas vadītājs saņēmis 453 eiro, bet no uzņēmuma "Epko", kura kapitāldaļas pieder Pūcem, viņš saņēmis 1370 eiro.