Vardarbīgajos protestos Uzbekistānā nogalināti 18 cilvēki

Karakalpakstānas galvaspilsētā Nukusā un vairākās citās pilsētās piektdien un sestdien tūkstošiem cilvēku izgāja ielās, paužot neapmierinātību ar to, ka nupat publicētajā Uzbekistānas konstitūcijas grozījumu projektā atšķirībā no pašreizējās konstitūcijas vairs nav teikts, ka Karakalpakstāna ir suverēna un tās suverenitāti aizsargā Uzbekistāna, kā arī nav paredzēta iespēja Karakalpakstānai izstāties no Uzbekistānas referenduma ceļā.