Aizvadītajās brīvdienās negadījumos cietuši 16 elektroskrejriteņu vadītāji

Valsts policijas apkopotā informācija liecina, ka lielākā daļa no šiem negadījumiem notikuši pašu vadītāju pārgalvības vai bezatbildības dēļ. Galvenokārt elektroskrejriteņu vadītāji šajos negadījumos cietuši, pašam krītot no braucamrīka, retāk notikušas sadursmes ar citu transportlīdzekli.

Vienlaikus konstatēta negatīva tendence, ka daļa no cietušajiem elektroskrejriteņu vadītājiem ir bijuši lielā alkohola reibumā. Piemēram, 1.jūlijā, Rīgā viens no elektroskrejriteņu vadītājiem, kurš cieta, pašam krītot no braucamrīka, bijis vairāk nekā trīs promiļu reibumā, un ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē.