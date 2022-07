SPKC aicina turpināt ievērot Covid-19 profilakses pasākumus

Aizvadītajā nedēļā, no 27.jūnija līdz 3.jūlijam, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits teju dubultojies, pieaugot par 93,3% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš - no 1523 līdz 2944 gadījumiem. Turklāt par 42% pieaudzis arī stacionēto pacientu skaits ar Covid-19 infekciju, vidēji dienā slimnīcās nonāca 19 cilvēki. Pirmdien 39% no visiem 143 stacionāros esošajiem pacientiem ar Covid-19 infekciju tā bija pamata diagnoze.