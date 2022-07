Bezdarba līmenis Latvijā šogad būs 7,1%, prognozē Ekonomikas ministrija

Iedzīvotāju skaita lejupslīde laika periodā līdz 2040.gadam kļūs lēnāka, tomēr turpināsies sabiedrības novecošanās un samazināsies darbspējīgo iedzīvotāju skaits. Galvenais iedzīvotāju skaita samazināšanās iemesls gan vidējā, gan ilgtermiņā būs sabiedrības novecošanās tendences, līdz ar to negatīvā plaisa starp dzimstības un mirstības rādītājiem saglabāsies līdz 2040.gadam.

Būtiskākais iedzīvotāju skaita samazinājums prognozējams starp iedzīvotājiem darbaspējas vecumā, līdz ar to demogrāfiskie procesi atstās jūtamu ietekmi uz darba tirgu. Vienlaikus, ņemot vērā Ukrainas kara bēgļu skaita pieaugumu, nākamgad imigrējošo skaits varētu pārsniegt emigrējošos. Tomēr šādas izmaiņas migrācijas plūsmā vārētu būt īslaicīgas un noturīgs pozitīvs migrācijas saldo sagaidāms ap 2026./2027.gadu, min EM.

Produktivitātes līmeņa pieaugumu lielā mērā nodrošinās tautsaimniecības pārstrukturizācija no zemu un vidēji zemu tehnoloģiju nozarēm uz vidēji augstu un augstu tehnoloģiju nozarēm. Kopumā līdz 2040.gadam augstākās kvalifikācijas darbavietu īpatsvars varētu palielināties par apmēram 8,1 procentpunktu kopējajā darbaspēka pieprasījumā, bet vidējās un zemas kvalifikācijas profesiju īpatsvars - par attiecīgi 3,7 procentpunktiem un 4,4 procentpunktiem, salīdzinot ar 2021.gadu.

Galvenās darba iespējas radīs aizvietojošais pieprasījums. Līdz 2040.gadam darbaspēka novecošanās un tā iziešanas no darba tirgus dēļ var atbrīvoties apmēram 327 000 darbavietu, no kurām 147 000 vakanču veidosies augstākās kvalifikācijas profesijās, 139 000 vidējās kvalifikācijas profesijās, bet 41 000 vienkāršajās profesijās. Kopumā aizvietojošais pieprasījums līdz 2040.gadam varētu veidot gandrīz trīs ceturtdaļas no kopējā vakanču skaita darba tirgū.