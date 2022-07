Mēs radām kvalitatīvu un foršu lietu, cilvēks to nopērk sev un nēsā, veicinot zīmola atpazīstamību, kā arī ar savu pirkumu ir ziedojis daļu naudas un palīdzējis citiem. Tādējādi palīdzēšana ir kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu.

Mēs vēlējāmies radīt ko tādu, kas iepriecina visus - gan tos, kuri sev nopērk kvalitatīvu un Latvijā ražotu apģērbu vai aksesuāru, gan arī tos, kuriem bez līdzcilvēku palīdzības neiztikt. Viens no iemesliem, kāpēc es ticēju, ka šis projekts varētu izdoties, ir daudzie resursi man apkārt. Ir daudz draugu un paziņu, kas palīdzējuši ar saviem padomiem, un caur paziņām arī esmu nonākusi līdz talantīgiem dizaineriem, kurus bieži vien ļoti uzrunā šī zīmola ideja. Tas ļoti iepriecina, jo liek arī man pašai ticēt, ka esam uz pareizā ceļa.

Protams, ir labdarības veikali, kā, piemēram, Otrā epa, kas visu peļņu ziedo dažādām organizācijām, taču mūsu vēlme ir iedvesmot cilvēkus lepoties, ka viņi nēsā tāda zīmola drēbes, kas kultivē laipnību un vienlīdzību sabiedrībā, un ziedot daļu no nopelnītā, lai atkal varētu sadarboties ar jauniem dizaineriem, piedāvāt unikālus tērpus un informēt sabiedrību par organizācijām, kurām nepieciešama palīdzība.

Jā. Lai arī mūsdienās daudzi sabiedriskie mediji cenšas informēt un iesaistīt sabiedrību dažādos labdarības un palīdzēšanas procesos, joprojām mūsu starpā valda diezgan liela neziņa par to, kā dzīvo citi. Vēlamies, lai "A kind" kļūtu par platformu, kur ne tikai tikt pie kvalitatīvām latviešu dizaineru radītām lietām, bet arī uzzināt par cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar smagākiem dzīves apstākļiem tikai tāpēc, ka viņiem ir attīstības traucējumi.

Pirmā kolekcija bija ļoti universāla, lai uzrunātu pēc iespējas lielāku auditoriju. Zīmola pirmajā kolekcijā «One of a kind collection» bija pieejami apdrukāti T krekli un džemperi, kuru dizainu veidojusi apģērbu zīmola «One Wolf» dizainere Agnese Narņicka. Kolekciju papildina keramiķes Sintijas Loginas radīti porcelāna auskari. Iegādājoties jebkuru šo preci, daļa no uzņēmuma peļņas tika konvertēta ziedojumā projektam «Miljons sveču grupu mājai». Tas ir labdarības projekts, kas paredz mājvietas izveidi jauniem cilvēkiem ar smagiem traucējumiem, kuriem ikdienā ir nepieciešams liela apjoma atbalsts.

“Darīt labu” pavisam noteikti ir viena no mūsdienu modes tendencēm. Lai arī "A kind" zīmols radās, domājot par to, kā izveidot ko vērtīgu ne tikai man, bet arī citiem, sākot veikt tirgus izpēti, es uzzināju par daudziem un dažādiem modes zīmoliem, kas ar produktu palīdzību dara pasauli labāku.

Laikam vecāki jau kopš bērnības ir iemācījuši pareizās vērtības. Nekad nedarīt citiem tā, kā negribētu, lai dara tev. Laipnība un labestība ir ļoti svarīgas. Mana mamma ir ļoti labestīga. No tēta laikam nāk pašpārliecinātība, un šīs man ir tādas divas ļoti nozīmīgas lietas, šķiet, ka bez šīm divām īpašībām nekas neizdotos. Kopš bērnu piedzimšanas esmu kļuvusi par krietni emocionālāku cilvēku. Un šīs emocijas noteikti arī radīja vēlmi izveidot kaut ko, kas kaut nedaudz dara pasauli labāku. Skan varbūt banāli, taču man tas rūp. Ir piedzīvoti dažādi dzīves posmi, un tas mūs tikai bagātina. Krāsaina jaunība liek mazliet piebremzēt, izveidojot ģimeni, un koncentrēties uz sev un sabiedrībai svarīgām lietām.

Enerģiju gan dod, gan arī paņem mani bērni. Kad ar vīru jūtam, ka nepieciešama atpūta, tad aizejam vakariņās vai nu divatā, vai ar draugiem. Ceļojumi un saule ļoti uzlādē baterijas. Cenšamies atpūsties un ceļot gan divatā, gan ar bērniem. Arī Latvijā ir ārkārtīgi daudz skaistu vietu, kur aizbraukt pastaigāties un arī nakšņot. Tā kā esmu no Jūrmalas, tad jūra man ir ļoti svarīga un vienmēr atpūtu izvēlamies tuvāk kādai jūrai. Vīrs noteikti ir mans lielākais atbalsts, padomdevējs un iedvesma. Tas, ka "A kind" zīmolam ir izdevies tik veiksmīgs sākums, noteikti ir arī viņa nopelns, jo viņš manai idejai noticēja jau pirmajā dienā.

Sākot izstrādāt zīmolu, pat prātā neienāca, ka laikā, kad tas būs izveidots, mūsu kaimiņi cietīs no kara šausmām. Kā mammai man ir īpaši grūti redzēt, kā kara dēļ cieš bērni. Taču priecājos, ka tik daudzi uzņēmumi un arī iedzīvotāji cenšas palīdzēt. Kāds par to runā vairāk, kāds mazāk, kāds vispār nerunā. Bet palīdz gandrīz visi. Un tas ir svarīgi. Palīdzības var būt ļoti dažādas, no naudas, pajumtes, padoma līdz kaut vai tikai cietušo uzklausīšanai. Taču neizlikties, ka tas nenotiek vai mūs neskar. Neaizmirst un regulāri atcerēties par līdzcilvēkiem.