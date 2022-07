Latvijas autošosejas komanda ‘LV RACING’ iegādājusies pasaulē modernāko TCR klases auto

Ar šādu automašīnu, pasaules čempionātā 2022. gada sezonā, piedalās tikai Audi Sport rūpnīcas piloti. Kopumā, uz šo brīdi, ir saražotas 26 šādas automašīnas, to skaits ir limitēts. Nākamo trīs gadu laikā to skaits nepārsniegts 100 automašīnas visā pasaulē.

Lauris Vīgants, komandas vadītājs: “Es teiktu tā, šis priekš mums ir labākais, ko par naudu iespējams nopirkt. Esam iegādājušies jaunākās paaudzes Audi sporta automašīnu. Iepriekšējais auto skrēja gana labi un neko vairāk nevarētu vēlēties, bet redzot komandas izaugsmi, mēs gājām uz priekšu. ‘LV Racing’ komanda, ja tā var teikt, ir traka - ir doma, ir mērķis un visi tajā esam uz visiem 100%, ejam un darām! Mūsu garāžā ir nonākusi 1 no 26 līdz šim saražotajām automašīnām, šajā gadā plānots sagatavot kopumā 60, bet tuvāko trīs gadu laikā to skaits nepārsniegs 100 visā pasaulē. Komandas galvenais uzdevums būs izprast šī auto nianses, jo šī jaunās paaudzes automašīna ļauj īpaši pielāgot to konkrētam braucējam, kas būtiski atvieglo braukšanu dažādos apstākļos. Salīdzinot ar iepriekšējo versiju, es teiktu, ka šai automašīnai ir veikti dažādi vērtīgi uzlabojumi. Esot ražotnē, Audi Sport inženieris atklāja, ka viņš ļoti lepojās ar to, ko viņi ir sasnieguši un paveikuši šī auto izstrādē.”