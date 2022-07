Koronavīruss Latvijā: vīrusa izplatība turpina pieaugt

Kopumā aizvadītās diennakts laikā laboratoriski veikti 2857 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 24,3% bijuši pozitīvi. No reģistrētiem 694 jauniem inficēšanās gadījumiem 286 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 408 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā palielinājies no 302,4 līdz 316,4 uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs palielinājies no 181,5 uz 184,1 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas par trijiem mirušajiem no Covid-19, no kuriem divi bija 70 līdz 79 gadu vecumā, viens - 80 līdz 89 gadu vecumā. No mirušajiem divi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet viens vakcinēti pret Covid-19.