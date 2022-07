Kā ilgstošās attiecībās saglabāt seksu, kas apmierina abus partnerus? Vispirms ir jāsaprot, ka sievietes var viegli vilties savā seksuālajā dzīvē, tomēr nolemj to paciest. Vīrieši nejūtas vīlušies, taču arī nepacieš. Jūrā taču zivju pietiek. 90% vīriešu bieži skatās porno, taču tas tikai uz laiku aizpilda tukšumu. Terapeita kabinetā sievietes bieži pārmet saviem vīriem, ka vīrietis vispār nerēķinās ar viņas vajadzībām. Tā nav taisnība! Vīrieši ļoti rūpējas par to, lai sievietei gultā būtu labi, taču bieži vien nezina, ko tas nozīmē. Tāpēc mēs detalizēti paskaidrojam, kāda veida orgasmi sievietēm ir vajadzīgi.

Sieviešu libido jau no attiecību sākuma ir zemāks nekā vīriešiem, lai gan sākumā ir laiks, kad ir atturēties no savstarpējiem pieskārieniem. Sievietes prot gudri nosargāt ģimeni un izlikties. Pastāv vispārēja tendence, ka sieviešu apmierinātība ar seksuālo dzīvi laika gaitā samazinās, taču tas nenozīmē, ka viņas retāk ļaujas tuvībai ar mīļoto vīrieti. Lai paceļ rokas tie vīrieši, kurus sievas ir krāpušas tā, ka viņas interese par jauno seksa objektu – mīļāko, ir ilgstoši palikusi nepamanīta? Ilgstošās attiecībās sievietes biežāk nekā vīrieši piekrīt vienkāršam dzimumaktam, taču tas nebūt nenozīmē, ka viņas ar to samierinās. Vīrieši, izmantojot palīglīdzekļus, var uzlabot sievietes apmierinātību. Seksuālā kaisle ar laiku ir mainījusies, un kaisles saglabāšana attiecībās prasa darbu un izdomu. Neviens no pāris no tā nav pasargāts.