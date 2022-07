Džeimsa Veba teleskops sniedz visu laiku dziļāko ieskatu infrasarkanajā visumā

NASA publicētais attēls tika uzņemts ar Džeimsa Veba teleskopa sensoru astoņu dienu periodā Maijā. Attēls sastāv no 72 uzņēmumiem, kas radīti 32 stundas ilgā ekspozīcijas laikā. Interesanti, ka šis sensors nav zinātniskais instruments, bet gan palīdz teleskopam būt pareizā stāvoklī pret savu mērķi.

Uzņemot attēlu, teleskops koncentrējās uz zvaigzni “HD147980”, tajā pašā laikā “ripinājās” no vienas puses uz otru kā lidmašīna. Sensora uzdevums bija neļaut teleskopam novērsties no minētās zvaigznes. Attēls ir šī testa blakusprodukts un mūsu acīm atklāj visumu krāsu skalā no baltas līdz sarkanai.