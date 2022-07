Pētījums: Pilnībā solīto militāro palīdzību Ukrainai sniegušas tikai desmit Eiropas valstis

Militārās palīdzības sniegšanā vadībā ir Polija, kas piegādājusi 100% no solītajiem ieročiem 1,8 miljardu eiro vērtībā. Absolūtajos skaitļos Polija ierindojas otrajā vietā aiz ASV, kas šobrīd piegājusi Ukrainai bruņojumu par 2,33 miljardiem eiro jeb 38,4% no solītajiem 6,3 miljardiem.

Tikmēr Igaunija no solītā bruņojuma 250 miljonu vērtībā piegādājusi 98%, Norvēģija - no 450 miljoniem 96%, Čehija no 260 miljoniem 88,9%, Nīderlande - no 80 miljoniem 84,9%, Lietuva - no 50 miljoniem 82,6%.