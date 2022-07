Pēc obligātā dienesta ieviešanas Latvija var pazaudēt ārvalstīs dzīvojošos pilsoņus, uzskata eksperts

Ja iecerētais valsts aizsardzības dienests būs obligāts arī ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem, pastāv risks, ka daudzi no viņiem, cenšoties izvairīties no šīm apmācībām, atteiksies no Latvijas pilsonības, intervijā Latvijas Radio sacīja aizsardzības eksperts, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris (NBS) Gaidis Andrejs Zeibots.