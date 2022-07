Autovadītāju ievērībai: uz Valmieras šosejas jauns būvdarbu posms; vairākos reģionālos pabeigts

• pieci luksoforu posmi ir uz autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37) posmā no Madonas līdz Dzelzavai. Posmā ir arī ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Arī uz autoceļa Smiltene-Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei iespējami no trim līdz sešiem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Lai šķērsotu katru no šiem remonta posmiem nepieciešama aptuveni stunda;